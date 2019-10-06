Колос - Динамо 0:4. Відео голів

Відео голів матчу Колос - Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо забило чотири голи у ворота Колоса у 10 турі УПЛ.

56 хвилина. Відео голу Циганкова

66 хвилина. Відео голу Бесєдіна

81 хвилина. Відео голу Бесєдіна

90+5 хвилина. Відео голу Вербича

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

10 тур, 6 жовтня

Колос – Динамо 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Циганков (пен), 0:2 – 66 Бесєдін, 0:3 – 81 Бесєдін, 90+5 0:4 - Вербич (пен)

Колос: Волинець, Зозуля, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Ореховський (Кізілатеш, 70), Мілько, Костишин (Рябов, 61), Ільїн, Волков, Нехтій (Кожушко, 73).

Динамо: Бущан, Миколенко (Кендзьора, 75), Кадар, Шабанов, Караваєв, Сидорчук, Гармаш, Шепелєв, Де Пена, Бесєдін, Циганков (Цітаішвілі, 84).

Попередження: Ореховський (62), Мілько (76), Парамонов (87), Чорноморець (95) - Сидорчук (19), Шепелєв (45), Вербич (85), Бесєдін (88)

Вилучення: 54 Максименко (фол останньої надії) - 49 Шепелєв (дві жовті картки)

Раніше, Шахтар без проблем переміг Дніпро-1.

Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.