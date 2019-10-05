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Ліверпуль вирвав перемогу у Лестера, Астон Вілла знищила Норвіч у 8 турі АПЛ

Сьогодні 19:12 204 0
Ліверпуль прожовжує лідирувати в АПЛ
Ліверпуль вирвав перемогу у Лестера, Астон Вілла знищила Норвіч у 8 турі АПЛ
#Ліверпуль, #Астон Вілла, #Евертон

Джерело - Чемпіон.

У англійській Прем’єр-лізі відбулися матчі 8 туру.

Актуально: Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ

Ліверпуль завдяки реалізованому одинадцятиметровому на останній хвилині матчу проти Лестера зміг продовжити свою переможну серію у чемпіонаті.

Чемпіонат Англії, АПЛ

8 тур, 05 жовтня

Бернлі – Евертон 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Хендрік

Вотфорд - Шеффілд Юнайтед 0:0

Ліверпуль : Лестер 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Мане, 1:1 – 80 Меддісон, 2:1 – 90+5 Мілнер (пен)

Норвіч : Астон Вілла 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 Веслі, 0:2 – 30 Веслі, 0:3 – 49 Гріліш, 0:4 – 61  Хуріхейн, 0:5 – 83 Луїз, 1:5 – 87 Дрміч

Раніше, Брайтон розгромив Тоттенгем у 8 турі АПЛ.

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