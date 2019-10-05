Джерело - Чемпіон.
У англійській Прем’єр-лізі відбулися матчі 8 туру.
Актуально: Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ
Ліверпуль завдяки реалізованому одинадцятиметровому на останній хвилині матчу проти Лестера зміг продовжити свою переможну серію у чемпіонаті.
Чемпіонат Англії, АПЛ
8 тур, 05 жовтня
Бернлі – Евертон 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 72 Хендрік
Вотфорд - Шеффілд Юнайтед 0:0
Ліверпуль : Лестер 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 40 Мане, 1:1 – 80 Меддісон, 2:1 – 90+5 Мілнер (пен)
Норвіч : Астон Вілла 1:5 (0:2)
Голи: 0:1 – 14 Веслі, 0:2 – 30 Веслі, 0:3 – 49 Гріліш, 0:4 – 61 Хуріхейн, 0:5 – 83 Луїз, 1:5 – 87 Дрміч
Раніше, Брайтон розгромив Тоттенгем у 8 турі АПЛ.