Дніпро-1 - Шахтар 0:2. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Шахтар розібрався із Дніпро-1 у матчі 10 туру чемпіонату України.
4 хвилина. Відео голу Мораес
83 хвилина. Відео голу Тайсона
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 6 жовтня
Дніпро-1 - Шахтар 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Мораес, 0:2 - 83 Тайсон
Дніпро-1: Юрчук - Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий - Чичиков(Чичиков 73), Вакулко(Булеца 69), Кравченко, Назаренко - Когут(Куліш 82) - Супряга.
Запасні: Кліщук, Шаповал, Гуйе, Батагов, Коркішко, Булеца, Куліш.
Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Бондар, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік(Тете 86) - Коноплянка(Коваленко 68), Тайсон, Марлос(Соломон 68) - Мораес
Жовті картки: Вакулко(26), Степаненко(33), Тайсон(57), Мораес(67), Когут(74), Польвоий(90)
Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.
Раніше, Ворскла зіграла внічию із Маріуполем.