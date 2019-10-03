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Барселона може підписати півзахисника Динамо

03.10.2019 20:18 1264 0
Гояк поже перебратися до Іспанії
Барселона може підписати півзахисника Динамо
#Динамо, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Каталонська Барселона може підписати 22-річного боснійського півзахисника загребського Динамо Амера Гояка.

 Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболістом також всерйоз цікавляться Шальке, Баєр, Вест Гем і Саутгемптон.

У поточному сезоні Гояк провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

Контракт гравця з Динамо розрахований до літа 2022-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €6,5 мільйонів.

Раніше, Барселона здобула вольову перемогу над Інтером.

Нагадаємо, Боруссія перемогла СлавіюНаполі не зміг здолати Генк.

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