Барселона може підписати півзахисника Динамо

Гояк поже перебратися до Іспанії

Каталонська Барселона може підписати 22-річного боснійського півзахисника загребського Динамо Амера Гояка.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболістом також всерйоз цікавляться Шальке, Баєр, Вест Гем і Саутгемптон.

У поточному сезоні Гояк провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

Контракт гравця з Динамо розрахований до літа 2022-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €6,5 мільйонів.

Раніше, Барселона здобула вольову перемогу над Інтером.

Нагадаємо, Боруссія перемогла Славію, Наполі не зміг здолати Генк.