Гвардіола назвав найкращого тренера року

Марсело Гальярдо з Рівер Плейту є найкращим тренером року.

Таку думку висловив головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Подивіться на Гальярдо в Рівері. Він робить чудеса з року в рік. Є речі, які я не можу пояснити. Одна з таких – чому Гальярдо не визнали найкращим тренером року. Футбол існує не тільки в Європі", - сказав Гвардіола.