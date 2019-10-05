ПСЖ впевнено лідирує у чемпіонаті Франції

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті Франції були зіграні матчі 9 туру.

ПСЖ без особливих складнощів розібрався з Анже, а Монако програв четвертий матч у чемпіонаті.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

9 тур, 05 жовтня

Нант – Ніцца 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Сімон

ПСЖ – Анже 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Сарабія, 2:0 – 37 Ікарді, 3:0 – 59 Гуйе, 4:0 – 90 Неймар

Брест - Метц 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Фоссюрье, 2:0 - 45 Кастеллетто

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Тулуза - Бордо 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 1 Де Превіль, 0:2 – 19 Пабло, 0:3 – 53 Ю-Йо, 1:3 – 61 Кулуріс

Монпельє - Монако 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 31 Молле, 2:0 – 39 Мендеш, 3:0 – 56 Делор, 3:1 – 68 Бен Еддер

Діжон - Страсбург 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Мавідіді

Ам'єн - Марсель 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Алесамі, 1:1 - 23 Бенедетто, 2:1 - 41 Гірассі (пен), 3:1 - 90+1 Мендоса

Нагадаємо, Барселона може обміняти Грізманна на Неймара.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.