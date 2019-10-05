Маріуполь награв на перемогу у матчі із Ворсклою.

Про це розповів головний тренер маріупольців Олександр Бабич.

"Ми сьогодні повністю контролювали гру, контролювали м'яч. Створили, напевно, моментів шість гольових. Підвела реалізація. Прикро пропускати гол в додатковий час. Особливо, коли моментів біля наших воріт і не було. Сподобалося те, що, пропустивши непотрібний гол, ми грали на перемогу і створили два хороших моменти у Топалова і Вакули.

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Ми хотіли, мріяли і могли вирвати перемогу! Це позитивний момент - ми не опустили руки і командний дух у нас сьогодні був на висот", - відзначив Бабич.