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Бабич: Ми мріяли вирвати перемогу

Вчора 23:30 107 0
Олександр Бабич прокоментував нічию із Ворсклою
Бабич: Ми мріяли вирвати перемогу
#Маріуполь, #Бабич, #УПЛ

Джерело - fcmariupol.com.

Маріуполь награв на перемогу у матчі із Ворсклою.

Про це розповів головний тренер маріупольців Олександр Бабич.

"Ми сьогодні повністю контролювали гру, контролювали м'яч. Створили, напевно, моментів шість гольових. Підвела реалізація. Прикро пропускати гол в додатковий час. Особливо, коли моментів біля наших воріт і не було. Сподобалося те, що, пропустивши непотрібний гол, ми грали на перемогу і створили два хороших моменти у Топалова і Вакули.

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Ми хотіли, мріяли і могли вирвати перемогу! Це позитивний момент - ми не опустили руки і командний дух у нас сьогодні був на висот", - відзначив Бабич.

Раніше, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів.

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