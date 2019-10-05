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Реал – Гранада 4:2. Відеоогляд матчу Ла-Ліги

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Реал – Гранада 4:2. Відеоогляд матчу Ла-Ліги
#Реал, #Гранада, #Ла-Ліга

У 8-му турі чемпіонату Іспанії мадридський Реал вдома приймав Гранаду.

Вже на 61-й хвилині рахунок був 3:0 на користь господарів,  однак протягом наступних 20 хвилин гостям вдалося відіграти два м'ячі. У компенсований час крапку у матчі поставив Замес Родрігес.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
8 тур, 5 жовтня

Реал – Гранада  4:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Бензема, 2:0 – 45 Азар, 3:0 – 61 Модрич, 3:1 – 69 Мачіс, 3:2 – 77 Дуарте, 4:2 – 90 Родрігес

Раніше повідомлялося, що Барселона може обміняти Грізманна на Неймара.

Нагадаємо, Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.

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