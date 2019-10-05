Брайтон забив три голи у ворота Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі англійської Прем’єр-ліги Брайтон приймав Тоттенгем.

Господарі поля вже у першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку, відзначився Мопе та Конноллі.

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У другій половині гри Конноллі оформив дубль та встановив остаточний рахунок у матчі.

Чемпіонат Англії, АПЛ

8 тур, 05 жовтня

Брайтон – Тоттенгем 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Мопе, 2:0 – 32 Конноллі, 3:0 – 65 Конноллі

Раніше, Манчестер Юнайтед розписав нічию з Арсеналом.