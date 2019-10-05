Захисник Динамо Микита Бурда пропустить близько 5-6 місяців, а воротар Денис Бойко трохи більше тижня.

Про це розповів головний лікар Динамо Леонід Миронов.

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"У Бойка в принципі, нічого страшного, адже розривів немає. Будемо сподіватися, що його лікування і реабілітація не займуть великий термін - в середньому, 7-10 днів. Це час він буде лікуватися, проходити фізіотерапевтичні процедури, масаж, словом, цілий комплекс заходів", - підсумував Миронов.