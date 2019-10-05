Джерело - офіційний сайт Динамо.
Захисник Динамо Микита Бурда пропустить близько 5-6 місяців, а воротар Денис Бойко трохи більше тижня.
Про це розповів головний лікар Динамо Леонід Миронов.
"Микита прооперований 3-го жовтня пізно ввечері в Іспанії в клініці професора Рамона Кугата. Операція тривала 2-2,5 години і пройшла успішно. Приблизний термін відновлення - 5-6 місяців", - сказав лікар.
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"У Бойка в принципі, нічого страшного, адже розривів немає. Будемо сподіватися, що його лікування і реабілітація не займуть великий термін - в середньому, 7-10 днів. Це час він буде лікуватися, проходити фізіотерапевтичні процедури, масаж, словом, цілий комплекс заходів", - підсумував Миронов.
Нагадаємо, Шевченко довикликав захисника Динамо у збірну України.