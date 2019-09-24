Захиснику Динамо Микиті Бурді необхідна операція для визначення ступеня пошкодження коліна.

Про це розповів головний лікар киян Леонід Миронов.

"Микита травмував колінний суглоб в ігровій ситуації. Комплексне обстеження показало, що йому потрібно діагностичне оперативне втручання у вигляді артроскопії колінного суглоба. Під час цієї процедури буде поставлений остаточний діагноз, ми також будемо знати ступінь і характер внутрішньосуглобового ушкодження, а також терміни відновлення, про які буде повідомлено пізніше. Артроскопічна операція планується на наступному тижні в Іспанії у клініці професора Рамона Кугата", – розповів Миронов.