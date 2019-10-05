Шевченко: Найбільше на мене вплинув Лобановський

Легендарний тренер київського Динамо Валерій Лобановський дав кар'єрі Андрія Шевченко напрямок у футболі.

Про це тренер збірної нещодавно завив.

"Він з тренерів, який змінив історію сучасного футболу. У моїй кар'єрі він був особливою людиною, не просто тренером. Лобановський перетворив мій талант на справжнього футболіста. Він дав мені багато впевненості і настанов. Він дав моїй кар'єрі напрямок у футболі", - сказав Шевченко.