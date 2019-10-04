Шевченко до збірної України довикликав трьох футболістів

Коваленко, Сидорчук і Шахов приїдуть до збірної України

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко прийняв рішення перевести з резервного списку збірної до основного півзахисників Віктора Коваленка (Шахтар), Сергія Сидорчука (Динамо) та Євгена Шахова (Лечче, Італія).

Про це повідомляє УАФ.

Разом із раніше викликаним 21-м виконавцем зазначені футболісти прибудуть 7 жовтня до Харкова, у розташування синьо-жовтих. Як відомо, саме найближчого понеділка збірна України розпочне підготовку до відбірних матчів Євро-2020 проти Литви (11 жовтня, Харків) та Португалії (14 жовтня, Київ).

Раніше, Литва оголосила склад на матч з Україною.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.