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Шевченко до збірної України довикликав трьох футболістів

Сьогодні 17:32 496 0
Коваленко, Сидорчук і Шахов приїдуть до збірної України
Шевченко до збірної України довикликав трьох футболістів
#Шахов, #Сидорчук

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко прийняв рішення перевести з резервного списку збірної до основного півзахисників Віктора Коваленка (Шахтар), Сергія Сидорчука (Динамо) та Євгена Шахова (Лечче, Італія).

Про це повідомляє УАФ.

Разом із раніше викликаним 21-м виконавцем зазначені футболісти прибудуть 7 жовтня до Харкова, у розташування синьо-жовтих. Як відомо, саме найближчого понеділка збірна України розпочне підготовку до відбірних матчів Євро-2020 проти Литви (11 жовтня, Харків) та Португалії (14 жовтня, Київ).

Раніше, Литва оголосила склад на матч з Україною.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.

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