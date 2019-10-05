Джерело - O Sao Goncalo.
Бразильський нападник Ботафого Ігор Кассіо міг перейти у львівські Карпати.
Про це повідомляє O Sao Goncalo.
Львівський клуб робив пропозицію про 1,5-річну оренду футболіста, але Ботафого відмовився відпускати його, оскільки головний тренер розраховує на нього.
Також пропозиція надходила від Америки Мінейро.
21-річний Кассіо в поточному сезоні дебютував на дорослому рівні. Він провів 6 матчів, але результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву.
Раніше: Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом.