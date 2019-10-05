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Карпати хотіли орендувати 21-річного форварда Ботафого

Сьогодні 14:38 280 0
Також пропозиція надходила від Америки Мінейро
Карпати хотіли орендувати 21-річного форварда Ботафого
#Карпати, #Ботафого, #Кассіо

Джерело - O Sao Goncalo.

Бразильський нападник Ботафого Ігор Кассіо міг перейти у львівські Карпати.

Про це повідомляє O Sao Goncalo.

Львівський клуб робив пропозицію про 1,5-річну оренду футболіста, але Ботафого відмовився відпускати його, оскільки головний тренер розраховує на нього.

Також пропозиція надходила від Америки Мінейро.

21-річний Кассіо в поточному сезоні дебютував на дорослому рівні. Він провів 6 матчів, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву.

Раніше: Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом.

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