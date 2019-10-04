Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву

Вимагають розпочати розслідування

Львівські Карпати вимагають розпочати розслідування щодо руху букмекерських котирувань на матч 10 туру УПЛ Олександрія – Карпати.

Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.

З'явилася заява з приводу можливого корупційного впливу на матч чемпіонату України. Як зазначено в опублікованій заяві виконавчого директора Карпат Ростислава Ящишина, клуб глибоко стурбований інформацією, оприлюдненою напередодні футбольними журналістами щодо руху букмекерських котирувань на матч 10-го УПЛ Олександрія – Карпати, що може свідчити про ознаки потенційного договірного матчу.

Раніше, Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.