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Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву

Сьогодні 20:11 526 0
Вимагають розпочати розслідування
Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву
#Карпати, #Олександрія

Джерело - football24.ua.

Львівські Карпати вимагають розпочати розслідування щодо руху букмекерських котирувань на матч 10 туру УПЛ Олександрія – Карпати.

Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.

З'явилася заява з приводу можливого корупційного впливу на матч чемпіонату України. Як зазначено в опублікованій заяві виконавчого директора Карпат Ростислава Ящишина, клуб глибоко стурбований інформацією, оприлюдненою напередодні футбольними журналістами щодо руху букмекерських котирувань на матч 10-го УПЛ Олександрія – Карпати, що може свідчити про ознаки потенційного договірного матчу.

Раніше, Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.

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