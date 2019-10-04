Барселона визначилася із заміною для Вальверде

Джерело - ua-football.com.
Каталонська Барселона не вдало розпочала даний сезон і керівництво клубу зайняте пошуками можливого наступника.
Про це повідомляє TNT.
Барселона має намір запросити Марсело Гальярдо, в разі звільнення Вальверде.
Аргентинський фахівець зараз тренує Рівер Плейт. У минулому сезоні він зміг виграти кубок Лібертадорес, обігравши в фіналі Бока Хуніорс.
Вальверде тренує Барселону з літа 2017 року. За 2 сезони клуб двічі виграв чемпіонат і кубок Іспанії.
Раніше, Барселона може підписати півзахисника Динамо.
Нагадаємо, Барселона здобула вольову перемогу над Інтером.