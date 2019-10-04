Барселона визначилася із заміною для Вальверде

Гальярдо може очолити Барсу

Каталонська Барселона не вдало розпочала даний сезон і керівництво клубу зайняте пошуками можливого наступника.

Про це повідомляє TNT.

Барселона має намір запросити Марсело Гальярдо, в разі звільнення Вальверде.

Аргентинський фахівець зараз тренує Рівер Плейт. У минулому сезоні він зміг виграти кубок Лібертадорес, обігравши в фіналі Бока Хуніорс.

Вальверде тренує Барселону з літа 2017 року. За 2 сезони клуб двічі виграв чемпіонат і кубок Іспанії.

Раніше, Барселона може підписати півзахисника Динамо.

Нагадаємо, Барселона здобула вольову перемогу над Інтером.