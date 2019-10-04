Мій профіль
Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці
Сьогодні 19:26 280 1
Хацкевич: Футбольний агент пропонував мені 300 тисяч доларів за лобіювання гравця
Сьогодні 17:48 951
Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open
Сьогодні 11:44 955
Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи
Вчора 23:50 1887
Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи
Вчора 21:50 1228
Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 13:17 1839
Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу
02.10.2019 21:40 1795
Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася в чвертьфінал China Open
02.10.2019 20:14 2876
Баварія знищила Тоттенгем, Ювентус розібрався з Баєром. Результати матчів Ліги чемпіонів
01.10.2019 23:52 2458
Аталанта - Шахтар 1:2. Огляд матчу
01.10.2019 22:53 2408
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:41 Футбол Матч Інтер - Ювентус поб'є рекорд Серії А 52
19:26 Футбол Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці 280 1
19:24 Футбол Придбавши квитки на два матчі Favbet Ліги вболівальники отримуй знижку на квиток гри з Шахтарем 59
19:11 Футбол Захисник Челсі травмувався і вибув до кінця року 128
18:54 Футбол Барселона визначилася із заміною для Вальверде 335
18:41 Футбол Українець потрапив до символічної збірної молодих гравців Ла-Ліги 323
18:27 Футбол Пюель очолив суперника Олександрії 168
18:13 Футбол Де Хеа хоче придбати футбольний клуб 307
18:12 Футбол Хацкевич назвав найдорожчого футболіста, якого придбало Динамо 870
18:01 Футбол У київському Динамо міг опинитися колишній футболіст збірної Англії 402
17:57 Бокс Визначено дату проведення бою Постол - Рамірес за пояса WBC і WBO 343
17:48 Футбол Хацкевич: Футбольний агент пропонував мені 300 тисяч доларів за лобіювання гравця 951
17:32 Футбол Шевченко до збірної України довикликав трьох футболістів 493
17:26 Футбол Мальдера: Конкретних пропозицій від Мілана Шевченко не отримував 184
17:15 Інше Лукашенко: Зеленський пропонує мені замахнутися на Олімпійські ігри разом 236
16:56 Інше 33 спортсмени представлятимуть Україну на І Всесвітніх пляжних іграх 169
16:43 Біатлон Помер призер Олімпіади, який закінчив кар'єру через допінг 1054
16:38 Пряма трансляція Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ 216
16:33 Баскетбол Збірна України з першого місця вийшла до плей-оф чемпіонату світу 831
16:21 Футбол Яремчук: Олександрія може вийти з групи 200
15:45 Блог Унікальний гол подвійним ударом через себе з чемпіонату Таїланду 524
15:38 Футбол Назвали претендентів на звання Найкращий тренер місяця в УПЛ 185
15:31 Футбол Фанати Лугано напали на уболівальників Динамо 545
15:21 Легка атлетика Чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція 8 дня чемпіонату світу 238
14:53 Футбол Українці не потрапили у збірну туру Ліги Європи 233

Барселона визначилася із заміною для Вальверде

Сьогодні 18:54 335 0
Гальярдо може очолити Барсу
Барселона визначилася із заміною для Вальверде
#Гальярдо, #Барселона

Джерело - ua-football.com.

Каталонська Барселона не вдало розпочала даний сезон і керівництво клубу зайняте пошуками можливого наступника. 

Про це повідомляє TNT.

Барселона має намір запросити Марсело Гальярдо, в разі звільнення Вальверде.

Аргентинський фахівець зараз тренує Рівер Плейт. У минулому сезоні він зміг виграти кубок Лібертадорес, обігравши в фіналі Бока Хуніорс.

Вальверде тренує Барселону з літа 2017 року. За 2 сезони клуб двічі виграв чемпіонат і кубок Іспанії.

Раніше, Барселона може підписати півзахисника Динамо.

Нагадаємо, Барселона здобула вольову перемогу над Інтером.

Коментарі ()