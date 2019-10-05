Джерело - Чемпіон.
Вінгер Фіорентини Франк Рібері став найкращим футболістом Серії А у вересні.
Про це повідомляє прес-служба "фіалок".
👏👏👏💜⚜️#ForzaViola https://t.co/eoX1IFlJwi— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 5, 2019
Рібері приєднався до Фіорентини минулого літа на правах вільного агента.
Француз провів 6 матчів за новий клуб і встиг відзначитись 2 голами та однією результативною передачею.
Нагадаємо, Мілан зганьбився у домашньому матчі із Фіорентиною.
Раніше, Аталанта Маліновського розгромила Сассуоло.