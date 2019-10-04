Мій профіль
Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці
Вчора 19:26 1524 1
Хацкевич: Футбольний агент пропонував мені 300 тисяч доларів за лобіювання гравця
Вчора 17:48 1603
Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open
Вчора 11:44 1131
Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи
03.10.2019 23:50 2331
Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи
03.10.2019 21:50 1586
Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України
03.10.2019 13:17 1927
Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу
02.10.2019 21:40 1889
Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася в чвертьфінал China Open
02.10.2019 20:14 2913
Баварія знищила Тоттенгем, Ювентус розібрався з Баєром. Результати матчів Ліги чемпіонів
01.10.2019 23:52 2536
Аталанта - Шахтар 1:2. Огляд матчу
01.10.2019 22:53 2478
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
4 Жовтня 2019
23:58 Футбол Бетіс зіграв внічию з Ейбаром у 8 турі Ла-Ліги 149
23:37 Футбол Марсель програв Ам'єну у 9 турі Ліги 1 100
23:28 Футбол Герта вдома перемогла Фортуну у 7 турі Бундесліги 224
23:09 Легка атлетика Рижикова: Була впевнена, що буде світовий рекорд 444
22:59 Волейбол Прометей впевнено переміг Волинь. Результати матчів 3 туру Суперліги 171
22:44 Блог Фантастичний гол який важко забути. Шапаренку - 21! 371
22:27 Гімнастика Блохіну нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня 214
22:06 Футбол Барселона може обміняти Грізманна на Неймара 236
21:52 Футбол Хацкевич: Мені потрібно було піти влітку 310
21:34 Легка атлетика Українка Рижикова посіла сьоме місце на чемпіонаті світу 315
21:26 Хокей Уродженець Кропивницького дебютував у НХЛ і набрав очко в першій же грі 299
21:10 Баскетбол Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі 243
20:57 Футбол Шахов: Хацкевич накопичив у собі лайна і брудно облив ним 463
20:36 Хокей Філадальфія - Чикаго: онлайн-трансляція матчу НХЛ 190
20:32 Баскетбол Запоріжжя перемогло Миколаїв в українській Суперлізі 166
20:11 Футбол Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву 728
19:52 Футбол Франков відповів Хацкевичу, назвавши його тренером-невдахою 1589
19:41 Футбол Матч Інтер - Ювентус поб'є рекорд Серії А 422
19:26 Футбол Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці 1524 1
19:24 Футбол Придбавши квитки на два матчі Favbet Ліги вболівальники отримуй знижку на квиток гри з Шахтарем 145
19:11 Футбол Захисник Челсі травмувався і вибув до кінця року 253
18:54 Футбол Барселона визначилася із заміною для Вальверде 562
18:41 Футбол Українець потрапив до символічної збірної молодих гравців Ла-Ліги 540
18:27 Футбол Пюель очолив суперника Олександрії 263
18:13 Футбол Де Хеа хоче придбати футбольний клуб 426

Бетіс зіграв внічию з Ейбаром у 8 турі Ла-Ліги

Вчора 23:58 149 0
По одному голу у кожному з таймів
Бетіс зіграв внічию з Ейбаром у 8 турі Ла-Ліги
#Бетіс, #Ейбар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома приймав Ейбар.

Господарі більше атакували у звітному матчі і створили більше моментів, але першими відзначитися вдалося гостям. Орельяна реалізував пенальті, яке було призначено за порушення правил захисником господарів у власному карному майданчику проти капітану Ейбара Ескаланте.

На 69-ій хвилині матчу Лорен ударом у нижній лівий кут воріт зрівняв рахунок. 

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
8 тур, 4 жовтня

Бетіс - Ейбар 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Орельяна, 1:1 - 69 Лорен

Раніше, Барселона може обміняти Грізманна на Неймара.

Нагадаємо, Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.

Коментарі ()