Бетіс зіграв внічию з Ейбаром у 8 турі Ла-Ліги

По одному голу у кожному з таймів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома приймав Ейбар.

Господарі більше атакували у звітному матчі і створили більше моментів, але першими відзначитися вдалося гостям. Орельяна реалізував пенальті, яке було призначено за порушення правил захисником господарів у власному карному майданчику проти капітану Ейбара Ескаланте.

На 69-ій хвилині матчу Лорен ударом у нижній лівий кут воріт зрівняв рахунок.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 тур, 4 жовтня

Бетіс - Ейбар 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Орельяна, 1:1 - 69 Лорен

Раніше, Барселона може обміняти Грізманна на Неймара.

Нагадаємо, Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.