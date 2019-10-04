Бетіс зіграв внічию з Ейбаром у 8 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 8-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома приймав Ейбар.
Господарі більше атакували у звітному матчі і створили більше моментів, але першими відзначитися вдалося гостям. Орельяна реалізував пенальті, яке було призначено за порушення правил захисником господарів у власному карному майданчику проти капітану Ейбара Ескаланте.
На 69-ій хвилині матчу Лорен ударом у нижній лівий кут воріт зрівняв рахунок.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
8 тур, 4 жовтня
Бетіс - Ейбар 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Орельяна, 1:1 - 69 Лорен
Раніше, Барселона може обміняти Грізманна на Неймара.
Нагадаємо, Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.