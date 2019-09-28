Буффон побив вічний рекорд Мальдіні

Голкіпер Ювентуса провів більше всіх матчів серед італійців

Воротар туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон встановив історичний рекорд.

Матч проти СПАЛ (2:0) став для нього 903-м у клубній кар'єрі. Тепер воротар - рекордсмен за цим показником серед італійських футболістів. Він обігнав Паоло Мальдіні, в активі якого 902 гри за Мілан.

Відзначимо, що в своїй кар'єрі Буффон провів 658 матчів за Ювентус, 220 за Парму і 25 за ПСЖ.

Буффон дебютував у великому футболі в матчі за Парму в 1995 році. Мальдіні завершив кар'єру в 2009 році.

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