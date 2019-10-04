Пюель очолив суперника Олександрії

Француз став головним тренером Сент-Етьєна

Французький тренер Клод Пюель очолив Сент-Етьєн, який суперником Олександрії у групі Ліги Європи.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

58-річний фахівець підписав контракт з клубом Ліги 1 до 2022 року.

Останнім місцем роботи Пюеля був Лестер. Раніше він також тренував Монако, Саутгемптон, Ніццу і Лілль.

Після 8 турів Сент-Етьєн займає в таблиці чемпіонату Франції передостаннє місце.

У двох матчах групового етапу Ліги Європи "зелені" набрали одне очко, в третьому турі вони зіграють з Олександрією.