Пюель очолив суперника Олександрії

Джерело - Tribuna.com.
Французький тренер Клод Пюель очолив Сент-Етьєн, який суперником Олександрії у групі Ліги Європи.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
58-річний фахівець підписав контракт з клубом Ліги 1 до 2022 року.
Останнім місцем роботи Пюеля був Лестер. Раніше він також тренував Монако, Саутгемптон, Ніццу і Лілль.
Після 8 турів Сент-Етьєн займає в таблиці чемпіонату Франції передостаннє місце.
У двох матчах групового етапу Ліги Європи "зелені" набрали одне очко, в третьому турі вони зіграють з Олександрією.