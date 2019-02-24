Лестер відправив у відставку Пюеля

Французький наставник Клод Пюель звільнений з Лестера після поразки з великим рахунком у рамках 27-го туру АПЛ від Крістал Пелас (1:4).

Про це повідомляє офіційний сайт Лестера.

Разом із французом клуб покинув і його асистент Джекі Бонневей. До призначення нового тренера з основним складом працюватимуть Майк Стоуелл і Адам Седлер.

57-річний тренер працював в якості наставника Лестера 16 місяців, очоливши команду в жовтні 2017 року, до цього працюючи з Монако, Ліоном, Ніццою, Саутгемптоном і Ліллем.

З Саутгемптона, де Пюель працював до призначення в Лестері, тренер також був звільнений з-за незадовільних результатів.

У минулому сезоні француз разом з Лестером зайняв 9-е місце в АПЛ, а в поточному сезоні команда йде 12-й сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, Тоттенгем розгромив Кардіфф, Лестер переграв Евертон. Інші матчі туру Прем'єр-ліги.

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Джерело - Офіційний сайт Лестера.