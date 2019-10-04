Як виглядає турнірна таблиця Олександрії у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
3 жовтня у рамках групового раунду Ліги Європи Олександрія заробила 1 пункт, у протистоянні з бельгійським Гентом, зігравши у нічию 1:1.
Після двох турів українці разом із французьким Сент-Етьєном ділять 3-4 сходинку, маючи в активі по 1 очку і вже в наступному матчі позмагаються у протистоянні аутсайдерів групи.
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Лідерами ж у квартеті виступають бельгійський Гент і німецький Вольфсбург, у команд по 4 залікових бали.
До 1/16 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть перші дві команди з групи, інші ж покинуть турнір.