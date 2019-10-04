Як виглядає турнірна таблиця Олександрії у Лізі Європи

Після двох турів українці разом із французьким Сент-Етьєном ділять 3-4 сходинку, маючи в активі по 1 очку і вже в наступному матчі позмагаються у протистоянні аутсайдерів групи.

Актуально: Олександрія - Гент 1:1. Огляд матчу

Лідерами ж у квартеті виступають бельгійський Гент і німецький Вольфсбург, у команд по 4 залікових бали.

До 1/16 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть перші дві команди з групи, інші ж покинуть турнір.