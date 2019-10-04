У київському Динамо міг опинитися колишній футболіст збірної Англії

Джерело - Вацко LIght.

Колишньому головному тренеру Динамо Олександру Хацкевичу пропонували Пітера Крауча.

Про це повідомив сам спеціаліст в ефірі Вацко LIght.

"Зараз футбол такий - агенти постійно когось пропонують. Хто був найвідомішим? Напевне, Пітер Крауч. Це було в перший рік моєї роботи в Динамо, але далі балачок не дійшло. Була інформація, що англієць може приїхати на перегляд. Проте якщо ми ще й таких гравців будемо пергядати...", - зазначив Хацкевич.

Раніше Хацкевич заявив, що польський агент пропонував йому хабара в 300 тисяч доларів.

Нагадаємо, Пітер Крауч грав у Тоттенгемі, Ліверпулі та багатьх інших командах АПЛ. Також в активі 38-річного футболіста 42 матчі за збірну Англії, в який він відзначився 22 голами.