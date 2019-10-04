Де Хеа хоче придбати футбольний клуб

Продаж клубу буде оформлена найближчими місяцями

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа планує придбати футбольний клуб Ельче.

Про це повідомляє Superdeporte.

Сума угоди становить близько € 18 млн. Відзначається, що продаж клубу буде оформлена найближчими місяцями.

Ельче заснований в 1923 році. В даний час виступає у другому за силою дивізіоні Іспанії. Найбільшим досягненням Ельче в чемпіонаті Іспанії стало 5-е місце в сезоні 1963/64.

Раніше, Манчестер Юнайтед не зміг перемогти АЗ. Результати матчів 2 туру Ліги Європи.

Нагадаємо, легендарний форвард розкритикував екс-гравця Шахтаря Фреда, який нині виступає за МЮ.