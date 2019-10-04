Екс-півзахисник Шахтаря Фред - посередній гравець.

Про це сказав колишній нападник Манчестер Юнайтед Майкл Оуен.

"Фред просто посередній футболіст, чи не так? Це суть. Що тут ще можна додати? Ми обговорювали до гри з АЗ його кращу позицію на полі. Я вважаю, що це шостий номер, а Харгрівз вважає, що восьмий. Насправді ж, як тільки ми починаємо сперечатися про це, він виявляється не здатний пристойно зіграти на жодній з цих позицій", - заявив Оуен.