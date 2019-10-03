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Яремчук: У грі з Олександрією нам не вистачило Безуса

Вчора 23:57 180 0
Українець про гру проти своєї колишньої команди
Яремчук: У грі з Олександрією нам не вистачило Безуса
#Гент, #Яремчук

Джерело - sport.ua.

Матч другого туру Ліги Європи Олександрія - Гент за змістом гри можна поділити на дві частини.

Про це заявив український нападник Гента Роман Яремчук.

"Наш був перший тайм, їх був другий тайм. Олександрія - хороша команда, добре атакує.

У нас не було багато моментів. Не вистачало того ж Безуса (український гравець Гента не потрапив до заявки на матч - прим. ред.).

Нічия - непоганий результат, тим більше, щоб грали на виїзді. Дивимося вперед з оптимізмом", - сказав Яремчук.

Раніше, Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи. Ференцварош зазнав домашнього розгрому від болгар.

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