Яремчук: У грі з Олександрією нам не вистачило Безуса

Джерело - sport.ua.
Матч другого туру Ліги Європи Олександрія - Гент за змістом гри можна поділити на дві частини.
Про це заявив український нападник Гента Роман Яремчук.
"Наш був перший тайм, їх був другий тайм. Олександрія - хороша команда, добре атакує.
У нас не було багато моментів. Не вистачало того ж Безуса (український гравець Гента не потрапив до заявки на матч - прим. ред.).
Нічия - непоганий результат, тим більше, щоб грали на виїзді. Дивимося вперед з оптимізмом", - сказав Яремчук.
Раніше, Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи. Ференцварош зазнав домашнього розгрому від болгар.