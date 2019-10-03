Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи

Підопічні Шарана здобули перше очко

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі групового раунду Ліги Європи у Львові Олександрія зустрічалася з Гентом.

З початку матчу команди почали демонстрували гострий футбол. Спершу суперники обмінялися моментами, а на шостій хвилині у контратаці гості відкрили рахунок. Після перерви номінальні господарі зрівняли рахунок - Сітало вдало зіграв на добиванні. На 77-ій хвилині Яремчук небезпечно пробивав, але голкіпер Олександрії Паньків врятував.

Ліга Європи

2 тур, 3 жовтня

Група І

Олександрія - Гент 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Депуатр, 1:1 - 61 Сітало

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Кирило Ковалець (Олексій Довгий 76), Максим Третьяков, Денис Мірошніченко, Гліб Бухал, Валерій Лучкевич (Денис Безбородько 86), Артем Сітало (Дмитро Шастал 80), Павло Пашаєв, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Каспарс Дубра

Гент: Томас Камінські, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Еліша Овусу, Роман Яремчук (Юя Кубо 89), Вадіс Оджиджа-Офое, Джонатан Девід, Нана Аквасі Асаре, Мікаель Лустіг, Свен Кумс, Лоран Депуатр (Георгій Квілітая 85), Ігор Пластун

У 1 турі Олександрія поступилася фавориту групи - Вольфсбургу (3:1), а Гент виявився сильнішим за Сент-Етьєн (3:2).