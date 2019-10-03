Паньків: Пропущений гол - чисто моя помилка

Олександрія у матчі Ліги Європи з бельгійським Гентом могла як виграти, так і програти.

Про це воротар Олександрії Юрій Паньків заявив після матчу.

"Змогли витримати тиск і навіть могли перемогти. Але могли і програти. В цілому, гра вийшла цікавою для вболівальників. Хочеться подякувати тим, хто прийшов нас підтримати. Вони молодці. У тому числі ті, хто приїхав з Олександрії. Це важливо для нас.

Гра нам вдалася, але потрібно постійно витримувати свою лінію. Звичайно, хочеться перемагати, але 1 очко в скарбничку Олександрії. Були моменти для перемоги, але як вже є.

Гол у наші ворота - Пашаєв там ні при чому, це моя помилка, чисто мій гол. Ми розберемо цей епізод з тренером.

Порівняння з Вольфсбургом? Там ми грали на виїзді, було більше хвилювання. Ми і тут перші хвилини хвилювалися, за що нас покарали. Добре, що відчули підтримку уболівальників, які побачили, коли у нас пішла гра", - сказав Паньків.