Боруссія перемогла Славію, Наполі не зміг здолати Генк у 2 турі Ліги чемпіонів

Малорезультативні перші два матчі дня

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі групового раунду Ліги чемпіонів відбулися два матчі.

Дортмундська Боруссія у Чехії здолала місцеву Славію і вийшла на перше місце у групі. У переможців дубль оформив Хакімі.

Наполі не зумів переграти Генк у Бельгії. Глядачі не побачили забитих голів.

Ліга чемпіонів

2 тур, 1 жовтня

Група Е

Генк - Наполі 0:0

Група F

Славія - Боруссія Д 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Хакімі, 0:2 - 89 Хакімі

Нагадаємо, донецький Шахтар, завдяки голу Соломона на 96-й хвилині гри, вирвав перемогу в Аталанти, а Баварія забила 7 голів на виїзді Тоттенгему.