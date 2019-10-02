Боруссія перемогла Славію, Наполі не зміг здолати Генк у 2 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У 2 турі групового раунду Ліги чемпіонів відбулися два матчі.
Дортмундська Боруссія у Чехії здолала місцеву Славію і вийшла на перше місце у групі. У переможців дубль оформив Хакімі.
Наполі не зумів переграти Генк у Бельгії. Глядачі не побачили забитих голів.
Ліга чемпіонів
2 тур, 1 жовтня
Група Е
Генк - Наполі 0:0
Група F
Славія - Боруссія Д 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Хакімі, 0:2 - 89 Хакімі
Нагадаємо, донецький Шахтар, завдяки голу Соломона на 96-й хвилині гри, вирвав перемогу в Аталанти, а Баварія забила 7 голів на виїзді Тоттенгему.