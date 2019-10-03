Лугано прийме Динамо, Арсенал зіграє зі Стандардом. Матчі 2 туру Ліги Європи

Розклад матчів Ліги Європи на 3 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 жовтня, відбудуться матчі другого туру Ліги Європи.

Одразу два представники України зіграють свої поєдинки другому за значущістю клубному турнірі Європи. Олександрія прийме Гент А київське Динамо зіграє проти Лугано.

Розклад матчів Ліги Європи на 3 жовтня:

17:50

ФК Астана - Партизан

19:55

Важливо: Олександрія - Гент: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

АЗ Алкмар - Манчестер Юнайтед

Башакшехір - Боруссія М.

Бешикташ - Вулвергемптон

Брага - Слован Братислава

Вольфсберг - Рома

Олександрія - Гент

Сент-Етьєн - Вольфсбург

Феєнорд - Порту

Ференцварош - Лудогорець

ЦСКА Москва - Еспаньйол

Янг Бойз - Рейнджерс

22:00

Також: Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Арсенал - Стандард

Гімарайнш - Айнтрахт Франкфурт

Краснодар - Хетафе

Лаціо - Ренн

Лугано - Динамо К.

Мальме - Копенгаген

Русенборг - ПСВ

Севілья - АПОЕЛ

Селтік - ЧФР Клуж

Спортінг - ЛАСК Лінц

Трабзонспор - Базель

Ф91 Дюделанж - Карабах