Лугано прийме Динамо, Арсенал зіграє зі Стандардом. Матчі 2 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 жовтня, відбудуться матчі другого туру Ліги Європи.
Одразу два представники України зіграють свої поєдинки другому за значущістю клубному турнірі Європи. Олександрія прийме Гент А київське Динамо зіграє проти Лугано.
Розклад матчів Ліги Європи на 3 жовтня:
17:50
ФК Астана - Партизан
19:55
Важливо: Олександрія - Гент: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
АЗ Алкмар - Манчестер Юнайтед
Башакшехір - Боруссія М.
Бешикташ - Вулвергемптон
Брага - Слован Братислава
Вольфсберг - Рома
Олександрія - Гент
Сент-Етьєн - Вольфсбург
Феєнорд - Порту
Ференцварош - Лудогорець
ЦСКА Москва - Еспаньйол
Янг Бойз - Рейнджерс
22:00
Також: Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Арсенал - Стандард
Гімарайнш - Айнтрахт Франкфурт
Краснодар - Хетафе
Лаціо - Ренн
Лугано - Динамо К.
Мальме - Копенгаген
Русенборг - ПСВ
Севілья - АПОЕЛ
Селтік - ЧФР Клуж
Спортінг - ЛАСК Лінц
Трабзонспор - Базель
Ф91 Дюделанж - Карабах