Яремчук: Ми готуємося дуже серйозно

Гравці Гента дуже серйозно готуються до матчу Ліги Європи проти Олександрії.

Про це розповів нападник команди Роман Яремчук.

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"Не секрет, що бійцівські якості, дисципліна, тактична грамотність притаманні Олександрії. Проти деяких команд вони дуже добре грають в обороні, проводять контратаки.

Можливо, вони будуть грати, як проти Вольфсбурга, почнуть з високого пресингу. Важко сказати. Ми готуємося дуже серйозно. Немає ніякої недооцінки, про таке навіть не говорять.

Відразу сказав партнерам по команді, щоб вони навіть не думали, що Олександрію можна обіграти просто так", - сказав Яремчук.