Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
До 1/8 фіналу Кубку України вийшли Олександрія, Олімпік, Миколаїв, Львів, Дніпро-1, Минай, Інгулець, Альянс, Гірник-Спорт та Маріуполь.
У наступній стадії також виступлять ще шість команд, які представляють Прем'єр-лігу: Шахтар, Динамо, Десна, Ворскла, Зоря і Колос.
Вже завтра, 3 жовтня о 13.00 у конференц-залі Будинку футболу (третій поверх) відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2019/2020.
У церемонії візьмуть участь легендарні українські футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук.
Раніше, Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України.
Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.