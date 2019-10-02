Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубка України

Завтра відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубку України

Джерело - Чемпіон.

До 1/8 фіналу Кубку України вийшли Олександрія, Олімпік, Миколаїв, Львів, Дніпро-1, Минай, Інгулець, Альянс, Гірник-Спорт та Маріуполь.

У наступній стадії також виступлять ще шість команд, які представляють Прем'єр-лігу: Шахтар, Динамо, Десна, Ворскла, Зоря і Колос.

Вже завтра, 3 жовтня о 13.00 у конференц-залі Будинку футболу (третій поверх) відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2019/2020.

У церемонії візьмуть участь легендарні українські футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук.

Раніше, Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.