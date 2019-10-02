Шаран: Сподіваємося, що завтра покажемо відмінну гру

Олександрія у Львові прийме Гент в рамках другого туру Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран перед матчами УПЛ хвилюється більше, ніж перед Лігою Європи.

Про це розповів сам спеціаліст.

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"Ми дуже ретельно готувалися до матчу. У першу чергу ми працювали над психологічним станом гравців, щоб не було хвилювань, які були в Німеччині в першому турі. Сподіваємося, що завтра покажемо відмінну гру.

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Буду відвертий, але перед матчами УПЛ я хвилююся більше. Не знаю чому. В першу чергу там ставиться результат, а тому у мене особисто завжди присутній хвилювання. Нехай краще у мене хвилювання буде, але у хлопців - ні ", - сказав тренер.

Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, Олександрія у Львові прийме Гент в рамках другого туру Ліги Європи.