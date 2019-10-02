Барселона зіграє з Інтером, Зеніт прийме Бенфіку. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів 2 жовтня

Джерело - Чемпіон.

У другий ігровий день 2 туру Ліги чемпіонів, 2 жовтня, відбудеться 8 матчів.

Центральним поєдинком дня можна сміливо вважати протистояння Барселони та Інтера, яке відбудеться в Іспанії на Камп Ноу. Цікавим має стайти й гра у Німеччині між РБ Лейпциг і Ліоном.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 2 жовтня:

Група Е

19:55 - Генк - Наполі (трансляція Футбол 2)

22:00 - Ліверпуль - Зальцбург

Група F

19:55 - Славія Прага - Боруссія Д (Футбол 1)

22:00 - Барселона - Інтер (Футбл 1)

Група G

22:00 - РБ лейпциг - Ліон

22:00 - Зеніт - Бенфіка

Група H

22:00 - Лілль - Челсі

22:00 - Валенсія - Аякс

Напередодні донецький Шахтар, завдяки голу Соломона на 96-й хвилині гри, вирвав перемогу в Аталанти, а Баварія забила 7 голів на виїзді Тоттенгему.