Шевченко прокоментував можливість очолити Мілан

Андрій Шевченко заперечує, що може очолити Мілан найближчим часом.

Про це розповів сам головний тренер збірної України.

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"Люблю Мілан, але клубу зі мною не зв'язувався. Зараз усі мої сили йдуть на збірну України, я хочу вийти з командою до фінальної частини чемпіонату Європи. Я дійсно перебуваю в Мілані, але заради гравців збірної - особливо Руслана Малиновського", - сказав Шевченко.

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