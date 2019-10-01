Шевченко прокоментував можливість очолити Мілан

Джерело - Чемпіон.
Андрій Шевченко заперечує, що може очолити Мілан найближчим часом.
Про це розповів сам головний тренер збірної України.
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"Люблю Мілан, але клубу зі мною не зв'язувався. Зараз усі мої сили йдуть на збірну України, я хочу вийти з командою до фінальної частини чемпіонату Європи. Я дійсно перебуваю в Мілані, але заради гравців збірної - особливо Руслана Малиновського", - сказав Шевченко.
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