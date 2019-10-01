Баварія знищила Тоттенгем, Ювентус розібрався з Байєром. Результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах А,В,С,D.
Ліга чемпіонів
2 тур, 1 жовтня
Група А
Голи: 0:1 - 9 Бонавентуре, 0:2 - 39 Бонавентуре, 1:2 - 55 Рамос, 2:2 - 85 Каземіро.
Галатасарай - ПСЖ 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Ікарді.
Група В
Тоттенгем - Баварія Мюнхен 2:7 (1:2)
Голи: 1:0 - Сон, 1:1 - 15 Кімміх, 1:2 - 45 Левандовський, 1:3 - 53 Гнабрі, 1:4 - 55 Гнабрі, 2:4 - 61 Кейн, 2:5 - 83 Гнабрі, 2:6 - 87 Левандовський, 2:7 - 88 Гнабрі.
Црвена Звезда - Олімпіакос Пірей 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Сумеду, 1:1 - 63 Вулич, 2:1 - 87 Мілунович, 3:1 - 90 Боак'є.
Група С
Манчестер Сіті - Динамо Загреб 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Стерлінг, 2:0 - 90+5 Фоден
Голи: 1:0 - 28 Сапата, 1:1 - 41 Мораес, 1:2 - 90+5 Соломон.
Група D
Локомотив Москва - Атлетіко 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Жоау Фелікс, 0:2 - 58 Томас
Ювентус - Баєр Леверкузен 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Ігуаїн, 2:0 - 62 Бернандескі, 3:0 - 89 Роналду