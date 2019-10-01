Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів Реал на Сантьяго Бернабеу зіграв внічию з Брюгге.

У першому таймі двічі шокував зіркових господарів поля колишній нападник Зорі Денніс Бонавентуре, який забив на 9-й і 39-й хвилинах, скориставшись помилками гравців Реала в обороні.

Однак втримати сенсаційну перемогу Брюгге не вдалося. На 55-й хвилині після навісу у виконанні Каріма Бензема головою точно пробив Серхіо Рамос, скоротивши відставання в рахунку.

Ближче до кінця другої половини матчу протягом шести хвилин дві жовті картки отримав капітан Брюгге Руд Вормер, залишивши свою команду в меншості. Реал скористався більшістю на 85-й хвилині, коли Каземіро зрівняв рахунок після передачі Тоні Крооса.

Таким чином, Реалу вдалося врятуватися від другої поразки в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів - після двох турів у команди Зінедіна Зідана одне очко. Брюгге завдяки нічийному результату з двома балами в активі посідає друге місце в групі А.

Ліга чемпіонів

Група А, 2 тур

1 жовтня

Реал - Брюгге 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Бонавентуре, 0:2 - 39 Бонавентуре, 1:2 - 55 Рамос, 2:2 - 85 Каземіро.