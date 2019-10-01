Шевченко проведе переговори з Міланом

Зустріч відбудеться сьогодні

Джерело - Чемпіон.

Матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Аталантою і Шахтарем, який відбудеться в Мілані, відвідає наставник збірної України та екс-футболіст Мілана Андрій Шевченко.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Відзначається, що в Італії Шевченко проведе ряд зустрічей, в тому числі і з двома екс-партнерами по Мілану Звоніміром Бобаном та Паоло Мальдіні, які нині займають посади керівника футбольного відділу і технічного директора "россонері" відповідно.

В італійській пресі пов'язують візит Шевченка з інформацією про те, що українцеві можуть запропонувати очолити Мілан, який невдало виступає у нинішньому сезоні, проте ніяких авторитетних підтверджень цієї версії поки не надходило.

Нагадаємо, початок матчу Аталанта - Шахтар заплановано на 20:00.