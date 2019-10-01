Аталанта U-19 - Шахтар U-19 2:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Юнацька команда Шахтаря зіграла внічию в груповому етапі Ліги чемпіонів проти Аталанти - 2:2.
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Шахтар U-19 в першому турі програв Манчестер Сіті (1:3) і має одне очко після двох турів. Сьогодні о 19:55 на Сан-Сіро відбудеться гра основних команд Аталанти і Шахтаря.
Юнацька ліга УЄФА.
Група С. 2-й тур.
Аталанта U-19 - Шахтар U-19 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Судаков, 1:1 - 45 Пікколі, 2:1 - 71 - Пікколі, 2:2 - 90+4 Абдулаєв.