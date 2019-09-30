ФІФА зобов'язав Кардіфф виплатити Нанту за трансфер загиблого Сали

ФІФА зобов'язала Кардіфф виплатити французькому Нанту 6 млн євро в якості першого платежу за трансфер аргентинця Еміліано Сали. Решта суми повинна бути виплачена до січня 2020 року.

Про це повідомляє ВВС.

Повна сума трансферу склала близько 17 мільйонів євро, однак керівники Кардіффа відмовлявся платити ці гроші. На їхню думку, необхідні для завершення угоди умови не були виконані французьким клубом, і Сала на момент смерті ще не був зареєстрований в якості гравця АПЛ.

28-річний Сала перейшов в Кардіфф з Нанта в січні 2019 року. Потім його літак зазнав аварії на шляху з Франції до Англії 21 січня, і футболіст загинув.