Знайшли уламки літака, на якому летів Сала

У результаті підводної пошукової операції рятувальники знайшли частини літака, на якому летів Еміліано Сала.

Про це повідомляє Футбол 24.

Спеціально обладнані човни обшукували морське дно, де ймовірно міг затонути літак з футболістом. У результаті пошуків уламки повітряного судна знайшли на дні Ла-Маншу, чоловіків у літаку не було.

Експертиза підтвердила, що уламки є саме тим літаком, на якому летів футболіст з пілотом, повідомляє Daily Mail. Рідних зниклих повідомили про знахідку.

Нагадаємо, літак із пілотом та Салою летів із Нанта у Кардіфф, коли зник з радарів біля острову Гернсі. Триденна пошукова операція, яку проводила поліція острова, не дала результатів. За гроші, які зібрали рідні футболіста, організували приватну пошукову операцію.

Джерело - Футбол 24.