Шахтар відправився на гру з Аталантою без Хочолави

Каштру взяв 20 футболістів

Донецький Шахтар відправився до Італії на матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Луиш Каштру объявил заявку "Шахтера" из 20 игроков на матч с "Аталантой" в Лиге чемпионов.



Ваш идеальный состав на #АталантаШахтер? https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/BnK0CoEKCV — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 сентября 2019 г.

Давид Хочолава, який був відсутній в грі 9-го туру УПЛ з Ворсклою (4:0), не полетів з командою до Італії. Залишився поза заявкою команди Каштру також Маркіньос Сіпріано, який провів матч проти полтавчан на лавці запасних.

До Італії відправилися: Пятов, Шевченко, Трубін, Додо, Болбат, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Коноплянка, Дентінью та Мораес.

Матч Аталанта – Шахтар відбудеться у Мілані 1-го жовтня. Початок о 19:55.

Раніше, клуб АПЛ зацікавився півзахисником Шахтаря.