Шахтар відправився на гру з Аталантою без Хочолави

Джерело - sport.ua.
Донецький Шахтар відправився до Італії на матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.
Про це повідомляє прес-служба гірників.
Луиш Каштру объявил заявку "Шахтера" из 20 игроков на матч с "Аталантой" в Лиге чемпионов.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 сентября 2019 г.
Ваш идеальный состав на #АталантаШахтер? https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/BnK0CoEKCV
Давид Хочолава, який був відсутній в грі 9-го туру УПЛ з Ворсклою (4:0), не полетів з командою до Італії. Залишився поза заявкою команди Каштру також Маркіньос Сіпріано, який провів матч проти полтавчан на лавці запасних.
До Італії відправилися: Пятов, Шевченко, Трубін, Додо, Болбат, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Коноплянка, Дентінью та Мораес.
Матч Аталанта – Шахтар відбудеться у Мілані 1-го жовтня. Початок о 19:55.
Раніше, клуб АПЛ зацікавився півзахисником Шахтаря.