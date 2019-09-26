Клуб АПЛ зацікавився півзахисником Шахтаря

Степаненко може перебратися до Англії

Клуб АПЛ Крістал Пелес проявляя інтерес до опорного півзахисника Шахтаря Тараса Степененка.

Про це повідомляє The Sun.

Орли проявляли інтерес до хавбека ще влітку, проте упустили шанс підписати гравця за 8 млн фунтів.

У той же час, англійський клуб не втрачає надій і має намір поборотися за 30-річного українця цієї зими. Більш того, лондонцям вже повідомили про те, що Шахтар буде згоден в січні відпустити гравця.

Підігрів інтерес і агент Баррі О'Коннор.

"Влітку до Степаненка був великий інтерес, адже хороші, досвідчені гравці завжди будуть привертати увагу", - зазначив О'Коннор.

Раніше, Степаненко вказав на дивний пункт у контракті Шахтаря.

Нагадаємо, Степаненко назвав найкращих гравців Динамо.