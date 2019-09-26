Клуб АПЛ зацікавився півзахисником Шахтаря

Джерело - UA-футбол.
Клуб АПЛ Крістал Пелес проявляя інтерес до опорного півзахисника Шахтаря Тараса Степененка.
Про це повідомляє The Sun.
Орли проявляли інтерес до хавбека ще влітку, проте упустили шанс підписати гравця за 8 млн фунтів.
У той же час, англійський клуб не втрачає надій і має намір поборотися за 30-річного українця цієї зими. Більш того, лондонцям вже повідомили про те, що Шахтар буде згоден в січні відпустити гравця.
Підігрів інтерес і агент Баррі О'Коннор.
"Влітку до Степаненка був великий інтерес, адже хороші, досвідчені гравці завжди будуть привертати увагу", - зазначив О'Коннор.
Раніше, Степаненко вказав на дивний пункт у контракті Шахтаря.
Нагадаємо, Степаненко назвав найкращих гравців Динамо.