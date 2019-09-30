Маліновський: Мені є, що доводити в Аталанті

Українець Руслан Маліновський не відчуває себе зіркою в Аталанті.

Про це він заявив в ефірі телеканалупрограми Профутбол.

"Такого почуття, як зірка, немає. Я перейшов в новий клуб, мені є, що доводити. Ще чекає багато роботи.

Я не бачив розвитку в інших клубах, які мене хотіли. Заснований на фізичних даних футбол, довгі передачі, фланги ... А хотілося перейти в команду, яка грає в хороший футбол, в якій ти будеш прогресувати.

Ти ніколи не знаєш, скільки буде тривати тренування у Джан П'єро Гасперіні, не знаєш, що ми будемо робити під час тренувань. Коли заняття закінчується, ти відчуваєш, що вже все: ти максимально втомився і нічого більше не можеш зробити. Але після цього завжди слід ще якась бігова робота, спринти, ривки, і ти вже робиш цю роботу, переступаючи через себе", - зазначив Маліновський.