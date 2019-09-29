Кравченко: Арбітр вбив інтригу у матчі із Динамо

Помилка судді вплинула на результат матчу Динамо – Дніпро-1.

Про це розповів капітан дніпровського клубу Сергій Кравченко.

"Хотіли взяти якісь очки, але не вийшло. Зіграли непогано і чинили опір, хоча мало хто в нас вірили.

Кажуть, що пенальті не було, тобто суддя вбив інтригу. Ці останні 10 хвилин були б більш нервовими для Динамо, можливо, ми б і зрівняли. Сподіваюся, арбітр просто помилився. В принципі, він судив непогано, але результат такий. Будем готуватися до Шахтаря", - розповів Кравченко.