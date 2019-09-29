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Динамо - Дніпро-1 2:0. Огляд матчу

Вчора 23:28 282 0
Динамо здобуло першу перемогу в чемпіонаті у домашньому матчі
Динамо - Дніпро-1 2:0. Огляд матчу
#Динамо, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у матчі 9-го туру української Прем’єр-ліги перемогло Дніпро-1.

Чемпіонат України - Українська Прем'єр-ліга

29 вересня, 9 тур

Динамо – Дніпро-1 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Вербич, 2:0 – 80 Циганков

Динамо: Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кедзьора, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Денис Гармаш (Олександр Караваєв, 90), Беньямін Вербич (Карлос Де Пена, 86), Артем Бесєдін, Фран Соль (Віталій Буяльський, 57)

Дніпро-1: Валерій Юрчук, Володимир Польовий, Сергій Логінов, Максим Лопирьонок, Олександр Сафронов, Сергій Кравченко, Арсеній Батагов (Юрій Вакулко, 46), Ігор Когут, Олександр Назаренко (Дмитро Коркішко, 83), Олексій Чичиков, Владислав Супряга (Станіслав Куліш, 70)

Попередження: Артем Шабанов (37), Денис Гармаш (51) - Арсеній Батагов (40), Владислав Супряга (55), Юрій Вакулко (71), Олександр Назаренко (76), Олександр Сафронов (90)

Нагадаємо, Десна розгромила Маріуполь у 9 турі УПЛ.

Раніше Шахтар мінімально переміг Десну.

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