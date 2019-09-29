Мій профіль
Чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція. НАЖИВО
Вчора 21:21 4759
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Сьогодні 00:04 4576
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 22:58 36706
Зоря розгромила Олімпік у 9 турі УПЛ
Вчора 21:21 304
Динамо розібралося із Дніпро-1 у 9 турі УПЛ
Вчора 18:54 787
Мерседес оформив золотий дубль на Гран-прі Сочі. Гамільтон за крок від 6 чемпіонства
Вчора 16:19 387
Білий Барс здобув вольову перемогу над Крижаними Вовками у 5 турі УХЛ
Вчора 16:06 183
Світоліна не без проблем здолала Севастову на China Open
Вчора 14:30 1526
Ястремська розгромила Гарсію в першому раунді турніру в Китаї
Вчора 11:31 1160
Спенс переміг Портера і завоював титули WBC і IBF в напівсередній вазі
Вчора 09:55 1857
Навколо спорту
Блоги
Боєць MMA освіжився пивом між раундами
Боєць MMA освіжився пивом між раундами Valeriy Ruchka
28.09.2019 14:00 312
Ярмоленко запалює не тільки в нападі. У матчі проти Манчестер Юнайтед українець врятував ворота Вест Гема
Ярмоленко запалює не тільки в нападі. У матчі проти Манчестер Юнайтед українець врятував ворота Вест Гема Андрій Твердохліб
28.09.2019 12:57 1862
Дружина екс-футболіста Динамо відповіла Златану
Дружина екс-футболіста Динамо відповіла Златану Андрій Твердохліб
28.09.2019 10:48 1281
Златан запустив новий челендж і кинув виклик Хабібу
Златан запустив новий челендж і кинув виклик Хабібу Андрій Твердохліб
27.09.2019 17:05 885
Феноменальний гол Франческо Тотті, який можна дивитися вічно
Феноменальний гол Франческо Тотті, який можна дивитися вічно Андрій Твердохліб
27.09.2019 14:04 4672
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:17 Блог Фанати нідерландського клубу не пустили президента у свій офіс 2
00:05 Блог У зіркової української спортсменки викрали новеньке авто 361
00:04 Легка атлетика Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн 4576
29 Вересня 2019
23:59 Футбол Севілья перемогла Реал Сосьєдад у 7 турі Ла-Ліги 102
23:47 Футбол Кравченко: Арбітр вбив інтригу у матчі із Динамо 256
23:40 Футбол Мілан зганьбився у домашньому матчі із Фіорентиною 224
23:31 Пряма трансляція Аталанта - Шахтар: онлайн-трансляція 2 туру Ліги чемпіонів 94
23:28 Футбол Динамо - Дніпро-1 2:0. Огляд матчу 283
23:13 Волейбол Сербія виграла чемпіонат Європи із волейболу 226
23:03 Футбол Михайличенко розчарований грою Супряги 583
22:58 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 36706
22:45 Футбол Михайленко: Залишалися у грі до пенальті 224
22:32 Футбол Олімпік - Зоря 0:5. Відео голів 295
22:14 Футбол Волинь вирвала перемогу у Агробізнесу в 11 турі Першої ліги 256
21:59 Футбол Українець Кузнецов очолив московський Спартак 885
21:42 Легка атлетика Смелик пробився у півфінал чемпіонату світу 260
21:21 Футбол Зоря розгромила Олімпік у 9 турі УПЛ 304
21:21 Пряма трансляція Чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція. НАЖИВО 4759
21:18 Теніс Світоліна - Севастова: відеоогляд матчу 187
21:05 Футбол Ференцварош Реброва мінімально переміг Кішварду 294
20:49 Футбол Лестер розгромив Ньюкасл та увірвався у трійку лідерів АПЛ 302
20:29 Бокс Ломаченко не має шансів у бою проти Девіса – промоутер 4085
20:02 Теніс Ястремська - Гарсія: відеоогляд матчу 220
20:00 Футбол Інгулець розгромив Чорноморець та чергова перемога Минаю у 11 турі Першої ліги 535
19:48 Пряма трансляція Світоліна - Ван: онлайн-трансляція. LIVE 355

Українець Кузнецов очолив московський Спартак

Вчора 21:59 885 0
Сергій Кузнецов буде готувати Спартак до наступного матчу
Українець Кузнецов очолив московський Спартак
#Спартак, #Кузнецов, #Кононов

Джерело - ua.tribuna.com.

Український спеціаліст Сергій Кузнецов буде виконувати обов'язки головного тренера московського Спартака.

Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Сьогодні, 29 вересня, керівництво Спартака звільнило білоруського спеціаліста Олега Кононова із поста головного тренера команди.

До наступного матчу проти Краснодара червоно-білих буде готувати виконуючий обов'язки головного тренера Сергій Кузнецов.

Відзначимо, що раніше Кузнецов виступав за українські клуби – Карпати, Севастополь, Говерлу, Металіст та Ворсклу.

Нагадаємо, екс-тренер Динамо хоче очолити Спартак.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.

Коментарі ()