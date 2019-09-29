Сергій Кузнецов буде готувати Спартак до наступного матчу

Український спеціаліст Сергій Кузнецов буде виконувати обов'язки головного тренера московського Спартака.

Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Сьогодні, 29 вересня, керівництво Спартака звільнило білоруського спеціаліста Олега Кононова із поста головного тренера команди.

До наступного матчу проти Краснодара червоно-білих буде готувати виконуючий обов'язки головного тренера Сергій Кузнецов.

Відзначимо, що раніше Кузнецов виступав за українські клуби – Карпати, Севастополь, Говерлу, Металіст та Ворсклу.

Нагадаємо, екс-тренер Динамо хоче очолити Спартак.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.