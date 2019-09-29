Джерело - Чемпіон.
Лестер на своєму полі розгромив Ньюкасл Юнайтед у матчі 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги.
Дублем відзначився Джеймі Варді. Варто відзначити, що "сороки" грали в меншості з 43-ї хвилини, коли арбітр показав червону картку за грубу гру півзахиснику Айзаку Хейдену.
Перемога дозволила Лестеру набрати 14 очок та увріватися на 3 місце у турнірній таблиці АПЛ.
Чемпіонат Англії - Прем’єр-ліга 2019/20
7 тур, 29 вересня
Лестер – Ньюкасл 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Перейра, 2:0 – 54, 3:0 – 57 Дамметт (автогол), 4:0 – 64 Варді, 5:0 – 90 Ндіді
Раніше, Манчестер Сіті на виїзді здолав Евертон.
Нагадаємо, Зінченко потрапив у список найкращих футболістів АПЛ.