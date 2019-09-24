Зінченко потрапив у список найкращих футболістів АПЛ

Джерело - sport.ua.
Відоме британське видання FourFourTwo склало список найкращих футболістів англійської Прем'єр-ліги.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зайняв у рейтингу найкращих гравців АПЛ 85-те місце.
Топ-10 гравців АПЛ за версією FourFourTwo
1. Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль)
2. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
3. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
4. Мохамед Салах (Ліверпуль)
5. Н`Голо Канте (Челсі)
6. Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті)
7. Роберто Фірміно (Ліверпуль)
8. Садіо Мане (Ліверпуль)
9. Гаррі Кейн (Тоттенхем)
10. Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті)
Нагадаємо, ФІФА визначила найкращого гравця року.
Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.