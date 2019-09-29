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Бабич розкритикував власних гравців

Сьогодні 19:15 454 1
Олександр Бабич прокоментував матч проти Десни
Бабич розкритикував власних гравців
#Маріуполь, #Бабич, #УПЛ

Джерело - fcmariupol.com.

Деякі гравці Маріуполя виявились не готові до матчу із Десною.

Про це розповів головний тренер маріупольської команди Олександр Бабич.

"Сьогодні все було по справі. Такий холодний душ для нас. Провину за поразку я візьму на себе. У даній ситуації я більше довірився футболістам, тим які відіграли три дні тому з Динамо. Розмова була такою: "Всі готові? Так - всі готові ". Але як виявилося - багато хто був не готові. І після гри вони кажуть: "так, ми були втомлені". Це не зовсім професійне ставлення деяких футболістів. Але це моя вина, так як ми могли зробити невелику ротацію і такого результату не було б. 

Ми розуміємо свої помилки і в майбутньому постараємося їх не допускати", – розповів Бабич.

Нагадаємо, Десна розгромила Маріуполь у 9 турі УПЛ.

Раніше, Динамо розібралося із Дніпро-1.

 

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